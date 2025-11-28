Domani Genoa-Verona, i convocati di De Rossi: fuori Norton-Cuffy e tre infortunati
Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Verona che aprirà il sabato della 13^ giornata di Serie A. Assenti gli infortunati Messias, Cuenca e Cornet, oltre allo squalificato Norton-Cuffy. Questo l'elenco completo:
Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva
Difensori: Marcandalli, Martin, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez
Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Gronbaek, Malinovskyi, Masini, Onana, Stanciu, Thorsby
Attaccanti: Carboni, Colombo, Ekhator, Ekuban, Fini, Vitinha, Venturino
