Domani Genoa-Verona, i convocati di De Rossi: fuori Norton-Cuffy e tre infortunati

Domani Genoa-Verona, i convocati di De Rossi: fuori Norton-Cuffy e tre infortunati
Simone Bernabei
Oggi alle 18:56Serie A
Simone Bernabei

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Verona che aprirà il sabato della 13^ giornata di Serie A. Assenti gli infortunati Messias, Cuenca e Cornet, oltre allo squalificato Norton-Cuffy. Questo l'elenco completo:

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva

Difensori: Marcandalli, Martin, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez

Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Gronbaek, Malinovskyi, Masini, Onana, Stanciu, Thorsby

Attaccanti: Carboni, Colombo, Ekhator, Ekuban, Fini, Vitinha, Venturino

