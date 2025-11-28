Fiorentina, dalla Spagna: il Barcellona mette nel mirino Moise Kean
Mentre la Fiorentina fatica in maniera terribile sia in campionato che in Conference League, iniziano a farsi sentire le sirene di mercato attorno ai suoi giocatori migliori. Iniziando a Moise Kean.
Stando, infatti, a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport il Barcellona avrebbe iniziato a muoversi per il centravanti della Nazionale italiana. Con tanto di primo incontro a Londra fra Deco, direttore sportivo del club catalano, e la World Soccer Agency, la società che cura gli interessi del calciatore.
Incontro sul quale, però, non emergono informazioni strettamente legate all'ex Juventus, bensì ad una panoramica più generale.
Rimane, comunque, un fatto: il blaugrana seguono il venti viola. Per una delle prossime sessioni di mercato.
