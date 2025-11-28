Genoa-Hellas Verona, i convocati di Zanetti: a centrocampo assente Akpa-Akpro
Attraverso i propri canali ufficiali l'Hellas Verona ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Paolo Zanetti per la gara di domani al 'Ferraris' di Genova contro il Genoa.
Rispetto al match dello scorso weekend contro il Parma risulta indisponibile Akpa-Akpro a centrocampo.
Portieri: Montipò, Perilli, Castagnini
Difensori: Oyegoke, Frese, Nunez, Valentini, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou
Centrocampisti: Yellu, Harroui, Bernade, Niasse, Gagliardini, Al-Musrati,
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi
