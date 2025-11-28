Totti: "Dybala non può fare il falso 9. Spero che qualcuno, il prima possibile, prenda la 10"

Francesco Totti é stato recentemente ospite di Legends Road, rubrica di DAZN in cui i campioni si raccontano durante un viaggio in macchina. Di seguito, ecco quanto quanto raccolto da VoceGialloRossa: "Un mese fa, un persona di 45/55 anni mi ha fermato al semaforo e ha iniziato a piangere. Mi ha detto: "Non sai cosa hai significato per la mia vita. TI amo più di mia madre". Poi ha aggiunto: "Io faccio l'abbonamento, ma da quando hai smesso, dal 2017 ad oggi, l'ho fatto in Tevere perché spero che tu tutte le domeniche esci dalle scalette, sali le scalette, esci, ti metti in panchina e fai la sorpresa a tutti”. E io ho detto: “Eh, magari potessi!”. Poi, ha detto: “Guarda, appena vedo che inizia la partita, dopo il calcio inizio, prendo e me ne vado”. E io: “Scusa, non ti vedi la partita?”. Mi ha risposto: "No, io faccio l'abbonamento solo per te. Cioè, io spero che tu sali quelle scalette dell'Olimpico e torni a giocare. Appena vedo che tu non ci stai, me ne vado".

La Roma di Gasp?

"Bene, bene, ma anche se io ancora non vedo la Roma di Gasp, per quello che ho visto a Bergamo, diciamo. Si può migliorare ancora, per quello c'è Gasperini. Può migliorare, però se migliorando poi può peggiorare, è meglio non farlo. È meglio che continua così, perché alla fine poi tanto contano i risultati".

Senti, c'è tutto questo tema del centravanti. Non è che ti va di andare a fare il falso 9? Dybala, per esempio, è uno che può avere il tipo di svolta che hai fatto tu per una punta?

"No, perché non ha le caratteristiche per farlo, non c'è il fisico. Per me lui può giocare un po' esterno con le due mezze punte. Cioè, parere mio poi, ognuno... Diciamo che siamo due giocatori totalmente diversi, poi tecnicamente uno può piacere di più, uno di meno, però alla fine siamo totalmente diversi".

Sulla fascia da capitano.

"Non ne ho più, le ho finite. Il capitano ha una responsabilità diversa sia in campo che fuori ma fortunatamente avevo la possibilità di conoscere Roma, Trigoria e dintorni. Ero diverso dagli altri anche in campo. Salire le scale dell'Olimpico non è facile. C'è chi le sale tranquillamente e chi meno".

Sei geloso del numero 10 della Roma?

"No, non sono geloso. È un numero diverso da tutti gli altri. Va portato con talento, forza, determinazione, la testa giusta. È difficile che a Roma qualcun altro possa rimettersi quel numero. È giusto che i bambini possano sognare di indossarlo. Quando sarà il momento, il prima possibile, spero ci sarà qualcuno che lo possa prendere ma è difficile".