Cagliari, Gaetano: "Il mio nuovo ruolo da play? Ne stavamo parlando da due mesi"
Gianluca Gaetano, numero 10 del Cagliari, commenta ai microfoni di DAZN il secondo successo consecutivo in campionato nello scontro diretto con la Fiorentina: "L'importante era fare una grande partita per dare continuità all'ultima vittoria, dobbiamo continuare cosi e restare compatti".
Come ti stai trovando da play?
"Adesso sto giocando lì, ne avevamo parlato da due mesi, ma ci voleva tempo: piano piano stiamo cercando di portarlo avanti".
Che giocatore è Palestra?
"Marco è forte, lo ha dimostrato: ha grandi potenzialità e finalmente ha trovato anche il gol".
