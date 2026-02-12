Gaetano e la Nazionale: "Spalletti mi aveva convocato, poi mi sono infortunato"

Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari che nelle ultime partite con Pisacane si sta reinventando nel ruolo di regista, nel corso dell'intervista rilasciata a Radiolina ha toccato vari aspetti che lo riguardano. Uno di questi riguarda una possibile convocazione in Nazionale, ai tempi di Spalletti ct, che sembrava ormai cosa fatta ma che alla fine non si è ancora mai concretizzata.

Il motivo lo spiega lo stesso Gaetano in un passaggio della chiacchierata: "Ero stato convocato. Gioco la partita contro la Salernitana, faccio gol ma poi mi sono infortunato. Ho dovuto parlare con Spalletti, era il sogno, ma purtroppo non potevo andare. Poi non è più arrivata nessuna chiamata".

Gaetano ha raccontato in generale anche quanto si trovi bene a vivere a Cagliari e giocare per il club isolano: "Mi trovo troppo bene, sin dall'inizio. Sono voluto tornare, i tifosi mi mandavano messaggi, i compagni... e lì ho capito quanto ci tenevano a me. Ringrazio anche i ragazzi, Deiola, Pavoletti, che da dentro mi hanno fatto capire cosa significa giocare per questa maglia e per questa isola. Abbiamo trovato la nostra quotidianità qui a Cagliari, anche mia moglie si trova benissimo".

