Gaetano: "Kilicsoy ha portato le pizzette, Luvumbo grande perdita. Pisacane ti fa capire tutto"

Gianluca Gaetano si è raccontato ai microfoni dell'emittente Radiolina, toccando svariati argomenti legati alla sua avventura con il Cagliari, tra ruolo, rapporto con l'allenatore (o gli allenatori) e con qualche (ex) compagno di squadra.

Infatti, parlando di Pisacane come allenatore racconta per esempio Gaetano: "Il dialogo con l'allenatore conta tanto, con il mister quest'anno siamo al 100%, poi è maniacale. Pisacane ti fa capire tutto, il piano gara ogni partita è fatto alla perfezione e io ho detto tante volte che avrà un futuro meraviglioso".

Poi, invece, Gaetano passa a parlare di qualche membro dello spogliatoio del Cagliari, tra chi c'è ancora e chi invece, come l'amico Luvumbo, se n'è andato dall'isola: "Grande perdita, un grande fratello. Tante battaglie insieme. Quando va via un giocatore, va via un fratello. E' sempre una botta al cuore. Però ne sono arrivati altri che saranno all'altezza. I nuovi si sono inseriti bene, Albarracin è bravo secondo me. Kilicsoy sta imparando l'italiano? Un po' sì, dai. Dopo il gol ha portato le pizzette sfoglia".

