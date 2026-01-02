Cagliari, Giulini: "Deiola dovrà fermarsi per un mese. Pisilli? È un ottimo giocatore"

Tommaso Giulini, patron del Cagliari, è intervenuto a Sky Sport nel pre-gara contro il Milan. Queste le sue principali dichiarazioni: "La vittoria di Torino ci ha dato il boost di fine anno che volevamo tutti. Abbiamo tanti giovani, tanti italiani: siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. Lo abbiamo cercato con questa decisione di promuovere mister Pisacane. A oggi siamo in media salvezza, ma ogni partita è uno scoglio, a maggior ragione stasera conoscendo Allegri"

Come procedono i lavori per il nuovo stadio?

"Abbiamo depositato il piano economico-finanziario, un lavoro mostruoso in questi anni come solo in Italia si è obbligati a fare. Speriamo che adesso la nostra parte sia quasi chiusa e che il Comune ci dia la possibilità di partire nel giro di pochi mesi".

Come si muoverà il Cagliari sul mercato?

"È più una domanda per il direttore Angelozzi. Oggi ci tenevo a venire per fare gli auguri a tutti voi e a tutti i tifosi. Si è fatto male Deiola, che ne avrà per un mese: siamo un po' corti a centrocampo e sicuramente il direttore sta lavorando per inserire un nome".

Vi piace Pisilli?

"È un ottimo giocatore, ma il mercato di gennaio è complicato. Però ci piacerebbe prendere un giocatore da tenere anche l’anno prossimo e non so quanto sia possibile per Pisilli. Sicuramente il direttore è al lavoro per rinforzare la squadra".