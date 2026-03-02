Chivu alla prova Fabregas. Obiettivo double anche per chiudere il discorso sulle prime scelte Inter

Cristian Chivu non è stato una seconda scelta dell’Inter. Lo ha detto in estate, poco dopo l’annuncio, il presidente nerazzurro Beppe Marotta. L’ha ribadito pochi giorni fa il direttore sportivo Piero Ausilio, aggiungendo che Cesc Fabregas non è mai stato vicino alla panchina interista, e che sin da subito ha pensato all’ex difensore romeno come prima alternativa dopo l’addio di Simone Inzaghi. Dichiarazioni che mal si conciliano con il viaggio londinese fatto in estate per cercare di convincere il Como a liberare il tecnico spagnolo, ma pure con altri retroscena della scorsa bella stagione (ma anche i sondaggi per De Zerbi e Vieira). Sta di fatto che, classifica alla mano, l’intuizione di puntare su Chivu è stata decisamente felice.

La Coppa Italia, però, ha fame di storie e mette di fronte due tecnici che, questo si potrà dire, sono stati nella shortlist per il post Inzaghi. Un primo confronto in stagione, per la verità, c’è stato e si è rivelato piuttosto perentorio: l’Inter di Chivu ha schiantato il Como di Fabregas con il risultato di 4-0. Le semifinali della coppa, però, daranno un verdetto da dentro o fuori: chi va avanti avvicina il trofeo, chi esce spiega.

È un ottimo banco di prova, da questo punto di vista, non tanto perché Chivu dimostri qualcosa. Ha già dimostrato, appunto, di essere stato un’ottima scelta: l’eliminazione dalla Champions pesa come un macigno, specie perché prematura e con un avversario battibile. Ma ai tifosi interessa moltissimo la conquista dello scudetto, che pare oggettivamente a un passo, e alla società importa aver garantito - e questo è quasi aritmetico - la partecipazione all’Europa dei grandi nella prossima stagione. Battere Fabregas, però, significherebbe coltivare il sogno double, doblete o doppietta come si vuol chiamare. L’Inter, tralasciando il 2006, l’ha centrato solamente nel 2010 con Mourinho. Vincendo scudetto e coppa Chivu, che dell’Inter era giocatore in quell’annata, potrebbe chiudere in via definitiva qualsiasi discorso su prime e seconde scelte.