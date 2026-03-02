TMW
Inter, prosegue il personalizzato per Lautaro. Bonny salta il Como, ma punta il derby
In casa Inter ci si avvicina alla semifinale di andata di Coppa Italia, in programma domani sera con il Como, con la consapevolezza che Cristian Chivu dovrà fare a meno di due attaccanti su quattro.
Prosegue il lavoro personalizzato che vede protagonista Lautaro Martinez, senza intoppi. L’attaccante argentino non sarà ovviamente a disposizione, e salterà anche il derby: per il suo rientro serve tempo.
Discorso diverso per quanto riguarda Ange-Yoan Bonny: anche l’attaccante francese ex Parma salterà il Como, va gestito, ma potrebbe essere a disposizione per la stracittadina con il Milan.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
