Lazio, nuova protesta contro Lotito: striscione davanti alla sede di Forza Italia

Nuova protesta da parte dei tifosi della Lazio contro Claudio Lotito. Questa volta non allo stadio e neanche al centro sportivo di Formello ma davanti alla sede di Forza Italia in Piazza di San Lorenzo in Lucina, con uno striscione con la scritta: "Forza Italia, il laziale voterebbe sì, ma vota no! Ringraziate Lotito, senatore del vostro partito".

L'appartenenza del patron biancoceleste al partito Forza Italia, in veste di Senatore della Repubblica, ha spinto alcuni tifosi a rivolgersi direttamente agli organi di FI, richiedendo un intervento e 'minacciando' di far mancare il proprio voto nel Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati che si terrà il 22 e 23 marzo 2026.

I manifesti e le altre proteste.

Oltre allo striscione sono stati affissi in varie zone di Roma anche alcuni manifesti, sempre contro il presidente, con i sostenitori biancocelesti che continuano dunque la loro protesta, iniziata da tempo e che ha come obiettivo finale quello di convincere lo stesso Lotito a cedere il club. In questa stagione i tifosi hanno più volte disertato lo stadio e intendono fare lo stesso anche per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, con la gara di andata all'Olimpico in programma per mercoledì prossimo. A riportarlo è LaLazioSiamoNoi.it.