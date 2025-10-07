Cagliari, l'ex Di Gennaro su Pisacane: "Calendario in salita, ma è partito forte"

L'ex centrocampista Davide Di Gennaro, ha rilasciato una intervista a TuttoCagliari.net per parlare di alcuni temi caldi in casa del Cagliari di Pisacane, che affronterà il Bologna dopo la sosta. Di Gennaro ha giocato in entrambi i club.

Queste le sue parole a partire dal lavoro che sta portando avanti Pisacane: "È doveroso fare le congratulazioni a Fabio Pisacane: il suo Cagliari è partito molto forte, nonostante un calendario in salita, dimostrando di avere delle ottime qualità e di saper stare bene in campo", ha detto.

Sul rendimento altalenante del Bologna fra casa e trasferta: "Da cosa dipende? Magari dal fatto che i bolognesi disputano tante partite ravvicinate, tra campionato ed Europa League. Non è semplice restare sempre freschi e brillanti giocando ogni tre giorni, soprattutto quando vai in trasferta. Però è anche vero che ormai Orsolini e compagni si stanno abituando a questi ritmi… Certo, ogni tanto possono concedere qualcosa agli avversari sul piano fisico, ma restano una gran bella compagine allenata, tra l’altro, da un tecnico fantastico come Vincenzo Italiano.”

Infine su Cagliari-Bologna: "Per quanto riguarda la partita contro il Bologna, c’è da dire che i felsinei negli ultimi anni si sono stabilmente assestati nella parte sinistra della classifica, in zona coppe europee. Prevedo un match complicato per il Cagliari, che però ha tutti i mezzi per creare più di un grattacapo agli emiliani".