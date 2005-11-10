Belotti, sei gol in sei presenze a Modena: perché il Gallo non gioca in Serie A?

Tredici anni dopo la stagione al Palermo, chiusa con 10 reti in 24 presenze, Andrea Belotti è tornato in Serie B accettando la proposta del Modena. Con un filo rosso che lega l’esperienza rosanero del Gallo a quella con i Canarini: la sensazione che il centravanti di Calcinate non abbia nulla a che fare con il torneo cadetto e che il suo posto sia in Serie A.

Nel 2013/2014 quella sensazione nasceva dall’età: Belotti era un ventenne pronto a esplodere sui grandi palcoscenici, come hanno poi dimostrato i suoi 116 gol in Serie A con Torino, Roma, Fiorentina, Como e Cagliari. Oggi nasce da altro. Non tanto dai sei gol in sei partite con la squadra di Daniele Galloppa, quanto dal sentore che l’ex capitano del Toro possa trovare la rete a prescindere dall’avversario e dalla condizione atletica.

Il crociato e il no del Cagliari

Il motivo per cui oggi Belotti è in B non è tecnico, ma fisico. Il 27 settembre 2025, nella sfida persa 0-2 con l’Inter, il ginocchio ha ceduto. È tornato in campo solo il 4 aprile, con qualche spezzone di partita. Il contratto con il Cagliari era in scadenza e a luglio il club sardo ha chiesto controlli più approfonditi a Villa Stuart e ha deciso di non procedere con il rinnovo. Per questo in estate Belotti non ha ricevuto alcuna proposta dalla Serie A: era un attaccante di 32 anni, reduce da un crociato e senza squadra.

L’ufficialità del Modena è arrivata l’8 settembre, a mercato già chiuso, con un accordo di un anno e la maglia numero 11. Il 12 settembre l’esordio in casa del Sudtirol, 22 minuti e un pareggio. La Serie A non ha avuto modo di vederlo in campo con una condizione accettabile: Belotti ha ripreso a giocare quando gli altri club avevano ormai chiuso il mercato.

I numeri contro quelli della Serie A

E ora diamo un'occhiata alla classifica marcatori di Serie A ad oggi. Al comando ci sono Donyell Malen (Roma), Gustavo Varela (Monza) e Antonio Raimondo (Frosinone), tutti a quota 7. Subito dietro c’è Nikola Krstovic (Atalanta) con 6, gli stessi gol di Belotti, ma in meno minuti: 273 contro 448. La media di un gol ogni 46' del Gallo è migliore di quella di tutti i primi undici marcatori della A: il più vicino è Malen con 74', poi Varela con 86' e Lautaro Martínez con 88'. Sono numeri di un altro campionato, con un minutaggio ancora ridotto. Ma raccontano comunque un attaccante che segna con continuità e che, anche dopo l’infortunio, vive di istinto.

Quello che farebbe comodo in A

Esattamente quell’istinto lo ha portato a essere protagonista in Serie A per tanti anni. Esattamente quello ha convinto Roberto Mancini a portarlo a Euro 2020 con la maglia azzurra. Esattamente quello farebbe comodo a tante squadre che oggi militano nella massima serie.

Vedere un centravanti come Belotti in cadetteria, a giocare “in ciabatte”, sembra uno spreco. E magari qualcuno si morderà le mani.