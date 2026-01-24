Cagliari, Melis: "Albarracin molto vicino. Cutrone? Dipenderà da ingressi e uscite"

Stefano Melis, amministratore delegato del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Fiorentina nella quale verrà onorata la memoria dell'ex presidente viola Rocco Commisso: "Un piccolo gesto, un omaggio del club che si associa in un abbraccio virtuale al club viola e alla famiglia per questa perdita di un visionario e un sognatore del nostro calcio che ha dato un grande contributo al nostro campionato, speriamo di omaggiarlo con una grande partita".

Fatta per Albarracin?

"Siamo veramente vicini, se verrà completato crediamo di aver fatto un bell'acquisto, c'è una forte tradizione che unisce il Cagliari a Montevideo: è un ragazzo molto interessante che può arrivare grazie ai rapporti fra il presidente Giulini e quello del Boston River Delgado, è un prospetto sul quale c'è interesse. Pensiamo possa completare la nostra rosa, è un sottopunta ma può fare diversi ruoli. Dobbiamo lavorare sulla fisicità, ma pensiamo possa essere un buon innesto".

Potrebbe arrivare anche Cutrone?

"Oltre a Sulemana c'è stato il ritorno di Dossena, se dovesse esserci l'arrivo anche di Albarracin crediamo di aver fatto tre innesti di assoluto valore. Poi conoscete la sapiente regia del direttore Angelozzi: manca una settimana ma, a prescindere da Cutrone o meno, dovremo vedere ingressi e uscite per capire se ci saranno delle opportunità da cogliere".