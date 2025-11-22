Cagliari, Melis: "Vittoria non deve diventare ossessione. Stadio? Obiettivo Euro2032"

Prima della sfida tra Cagliari e Genoa, Stefano Melis ha risposto ad alcune domande ai colleghi di DAZN: "Stiamo lavorando con la Pubblica Amministrazione e con la Regione per il via libera per lo stadio. Il Cagliari, come proponente, vuole consegnare il progetto per andare in gara. L'idea ovviamente è quella di dare una candidatura forte in vista degli Europei del 2032, dove ci auguriamo si possa giocare qui. Il Cagliari ha una proprietà italiana e ha dato delle basi di poter crescere, i nuovi partner entrano con l'obiettivo di aiutarci e, il nuovo stadio, ci garantisce di poter pensare ad un Cagliari in crescita e in un livello addirittura superiore".

Sulla gara di oggi, le parole sono chiare: "Una vittoria farebbe felice sicuramente noi e i tifosi, ma non deve essere una ossessione. Noi siamo in un percorso dove c'è soddisfazione, il Cagliari fa giocare tanti italiani e tanti giovani: erano obiettivi che ci eravamo dati fin dall'inizio".