Fantacalcio, top & flop della 26ª giornata in Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10
Luca Di Leonardo

In attesa delle due gare di stasera (Fiorentina-Pisa & Bologna-Udinese) vediamo chi sono stati i top e i flop di questo turno di campionato

TOP

Cristante: sblocca la sfida contro la Cremonese prima con un gol di testa identico a quello segnato alla Fiorentina e poi con un geniale colpo di tacco che libera Ndicka per il 2-0. Non sarà uno che ruba l'occhio ma garantisce sempre continuità e qualche bonus, fondamentale in leghe con tanti partecipanti. Fantavoto 11.5.

Messias: messi alle spalle i problemi fisici il brasiliano sta iniziando a trovare continuità e bonus. Troppo facile il gol al Torino che sfrutta un'indecisione di Pedersen appena entrato. Il posto da titolare è tutt'altro che garantito però avrà sempre le sue chance di giocare e trovare altri bonus. Fantavoto 10.

Samardzic:nonostante tutte le assenze gli viene preferito Sulemana ma è bravo a sfruttare l'occasione nel secondo tempo e segnare, addirittura di testa il gol decisivo. Se trovasse continuità sarebbe un gioiello al fantacalcio ma dipende solo da lui. Fantavoto 10.

FLOP

Mina: espulsione nel finale, forse evitabile ma che nulla toglie alle sue prestazioni di sostanza che ribaltano letteralmente il rendimento della difesa del Cagliari. Gli infortuni hanno complicato la sua stagione ma se presente può essere sempre una buona soluzione da schierare. Fantavoto 4.

Ilkhan: con i suoi sotto e in difficoltà commette un'ingenuità imperdonabile commettendo un bruttissimo fallo che gli costa l'espulsione. Se in passato avevamo parlato bene di lui questa è una battuta d'arresto. Parlando del Torino difficile consigliare qualcuno, escluso Vlasic, considerato il momento difficile. Fantavoto 3.5.

Openda: aveva l'ennesima occasione di riscattarsi ma la prestazione rispecchia tutta quella che è stata la sua opaca stagione. Sembrano ormai evidenti le sue difficoltà ed è difficile puntare su di lui in futuro anche in gare apparentemente facili. Fantavoto 5.

