Live TMW Cagliari, Pisacane: “Oggi mancata identità. Non possiamo più ripetere partite così”

17:00 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di Fabio Pisacane al termine di Pisa Cagliari. Diretta testuale a cura di TMW.

17:44 - INIZIO CONFERENZA

Quanto è difficile affrontare un post partita così?

"Quando si perde è sempre difficile, da gennaio a oggi abbiamo vissuto tre partite uguali. La squadra non ha messo il solito atteggiamento, che quando manca fai fatica. Dobbiamo rimanere lucidi e non dobbiamo fare altre partite come oggi. I cambi sono state scelte tecniche".

Quanta responsabilità sente di avere? Un commento su Mina?

"Io in questo momento rappresento la squadra e Mina è un giocatore importante. Io sono colpevole per come siamo scesi in campo e per come l'abbiamo preparata. In questo momento ci sta girando male, ma ci stiamo mettendo del nostro. Mi sento di dire che siamo tutti responsabili, sia quando si vince che quando si perde".

Il Pisa lo reputa ancora nella lotta salvezza?

"Fino a che la matematica non ti condanna può succedere di tutto. Faccio i complimenti a loro".

Un commento sulla prestazione di Albaracin?

"Ci è servito per rompere il ghiaccio, va saputo aspettare".

17:49 - FINE CONFERENZA