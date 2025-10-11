Cagliari, niente Balotelli: fiducia totale in Borrelli, è lui l’erede designato di Belotti

Nessun ritorno di fiamma per Mario Balotelli. Il Cagliari ha idee chiare e, come riferito da Tuttosport, non ricorrerà al mercato degli svincolati per sostituire Andrea Belotti, fermato da un grave infortunio. La dirigenza rossoblù, insieme al tecnico Fabio Pisacane, ha deciso di puntare con convinzione su Gennaro Borrelli, individuato come erede naturale del “Gallo”.

Il centravanti classe 2000, arrivato in estate dal Frosinone, ha convinto tutti per atteggiamento, applicazione e potenziale. Nonostante la giovane età, Borrelli ha alle spalle una lunga gavetta tra Serie B e Lega Pro con le maglie di Monopoli, Juve Stabia, Cosenza, Pescara, Brescia e Frosinone. È stato proprio Guido Angelozzi, oggi ds del Cagliari, a volerlo portare con sé in Sardegna dopo averlo già avuto alle dipendenze nel club ciociaro.

Fisico imponente, presenza in area e doti aeree lo rendono un attaccante alla vecchia maniera, tanto che Cellino ai tempi del Brescia lo aveva paragonato a Luca Toni, mentre altri lo accostano ad Andrea Caracciolo. Figlio d’arte - il padre Pasquale è stato difensore tra Campobasso e Gladiator -, Borrelli ha ereditato forza e carattere, ma in campo preferisce segnare piuttosto che difendere.

La rete segnata a Udine e la dedica all’amico Belotti, mostrando la maglia numero 19, sono il simbolo della sua determinazione. Cagliari ha scelto di credere in lui: Borrelli è pronto a prendersi la scena in Serie A.