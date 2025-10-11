Catanzaro, Di Francesco out per oltre un mese. Ma non c'è la lesione del crociato

In casa Catanzaro c'è stato un sospiro di sollievo dopo gli esami effettuati dall'esterno offensivo Federico Di Francesco che nei giorni scorsi aveva accusato problemi al ginocchio. L'esito dei controlli infatti ha escluso il pericolo più grave e temuto ovvero la lesione del crociato che avrebbe costretto il calciatore all'operazione e a un lungo stop che lo avrebbe costretto a saltare gran parte della stagione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport gli esami hanno evidenziato una lesione incompleta del menisco del ginocchio destro che costringerà Di Francesco comunque all'intervento chirurgico, ma con tempi di recupero stimati fra i 30 e i 40 giorni. L'attaccante dunque dovrebbe tornare a disposizione di mister Alberto Aquilani dopo la prossima sosta per le nazionali di novembre.