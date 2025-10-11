TMW Milan, Estupiñan non preoccupa: non è previsto un rientro anticipato dall'Ecuador

La pausa dei campionati per le gare delle nazionali non sta portando particolarmente fortuna al Milan, che al rientro dovrà vedersela a San Siro contro la Fiorentina. Dopo il problema fisico accusato da Christian Pulisic con gli Stati Uniti, tra ieri e oggi si sono aggiunti alla lista anche Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers.

Le condizioni del belga sono quelle che destano maggiormente preoccupazione in casa dei rossoneri visto che l'esterno destro potrebbe aver riportato una lesione muscolare. Il giocatore ha già lasciato il ritiro della propria Nazionale e si recherà a Milanello, dove sarà poi valutato dallo staff medico del club lombardo (QUI la news completa).

Non dovrebbero essere altrettanto serie, invece, le condizioni dell'esterno sinistro ex Brighton. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, al momento il problema sofferto alla caviglia non preoccupa e non è neanche previsto un rientro anticipato dal ritiro della nazionale dell'Ecuador.