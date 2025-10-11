Bonolis sull'Inter: "Meglio il gioco in profondità di Chivu rispetto ai lunghi palleggi di Inzaghi"

Ospite al Foro Italico per l'evento 'Tennis and Friends-Salute e Sport', il noto conduttore televisivo tifoso dell'Inter Paolo Bonolis ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'avvio di stagione dei nerazzurri: "L'Inter ha iniziato molto bene. Il gioco in profondità che esprime lo preferisco e mi diverte di più rispetto al lungo palleggio che era solito fare Inzaghi, il quale ha portato comunque grandi risultati. Vedo i ragazzi molto contenti; ho saputo che la preparazione estiva è stata lunghissima e durissima. Mi auguro che possano arrivare i risultati che si devono ad una società come l'Inter e ad una rosa come quella che ha l'Inter".

Lautaro cosa rappresenta?

"Rappresenta quella determinazione che versa sempre in campo. Certe volte segna, certe volte non segna, ma ogni volta è sempre un esempio per i compagni. Si sente che vuole giocare la partita con tutta la determinazione che i 95 minuti richiedono".

Si aspettava un avvio così convincente di Chivu?

"Si me lo aspettavo perché conosco Cristian. E' una persona determinatissima, lo era sia quando era calciatore che ora da allenatore. I due ko con Udinese e Juve sono stati una casualità che ci sta nel calcio".

Cosa auspicarsi stasera per la Nazionale?

"Spero che le cose vadano nella direzione giusta, ossia vincere con l'Estonia e che ci siano circostanze per cui la Norvegia possa cadere. Sono una persona sportiva: spero con tutto il cuore che la Norvegia perda (ride, ndr)".