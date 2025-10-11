Nel Cagliari brillano Felici, Cavuoti e Di Pardo, L'Unione Sarda: "Rivalutati da Pisacane"
In taglio alto di prima pagina, L'Unione Sarda parla del Cagliari e dei giocatori che sono stati rivalutati da Pisacane. Tanti profili che sono diventati, a suon di prestazione, davvero molto interessanti. In primis Felici ma anche Cavuoti e Di Pardo. Questo il titolo: "Nel Cagliari Felici, Cavuoti e Di Pardo rivalutati da Pisacane".
