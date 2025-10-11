Monza, le medie voto alla sosta di ottobre: tre volti nuovi al top. Ciurria in difficoltà

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Monza.

Fra i migliori cinque elementi della rosa di Ignazio Abate spiccano tre volti nuovi del mercato estivo: Paulo Azzi, arrivato dalla Cremonese, l’ex Juve Stabia Demba Thiam e Lorenzo Lucchesi, talento cresciuto nel vivaio della Fiorentina. Positivo anche quanto messo in mostra da due giocatori che in B sono un lusso: Gianluca Caprari e Keità Balde. Fra le note meno liete, invece, troviamo altri due senatori del gruppo brianzolo come Ciurria e Birindelli, accompagnati da tre nuovi acquisti come Galazzi, l’espertissimo Obiang e l’uruguaiano Alvarez.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Azzi (Monza) 6.25 (6)

2. Thiam (Monza) 6.21 (7)

3. Lucchesi (Monza) 6.20 (5)

4. Caprari (Monza) 6.10 (5)

5. Baldé (Monza) 6.00 (5)