Cagliari, Palestra: "Il primo gol lo aspettavo da tanto, resto concentrato sul presente"

Marco Palestra, esterno destro del Cagliari, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 2-1 contro la Fiorentina: "Lo aspettavo da tanto questo primo gol, ero fiducioso perché il mister e i compagni mi hanno sempre sostenuto: sono contentissimo ancora di più di questa grande vittoria e di quello che stiamo facendo".

Come si gestisce questo momento a 20 anni?

"Inevitabile ascoltare le voci perché al giorno d'oggi si sente tutto, ma so anche che le cose possono cambiare velocemente passando da un estremo all'altro. Resto concentrato sul presente, lavorando giorno dopo giorno per raggiungere l'obiettivo stagionale della squadra e solo dopo vengono quelli del singolo".

Il primo gol in Serie A come si festeggia?

"Abbiamo un giorno libero, torno con la mia famiglia e i miei amici: starò con le persone che mi vogliono bene".