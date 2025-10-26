Live TMW Cagliari, Pisacane dopo la rimonta col Verona: "Passata la tempesta abbiamo trovato il pari"

Si è conclusa la sfida giocata allo stadio Bentegodi fra l'Hellas Verona ed il Cagliari. A breve in conferenza stampa interverrà il tecnico rossoblu Fabio Pisacane per commentare la prestazione dei suoi.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 17.44, inizia la conferenza stampa: "Il calcio è bello perché è fatto di giudizi che fate voi dopo la partita. Il Verona nei primi 45 minuti è stato nella propria metà campo, ma è una mia impressione, che ha avuto due situazioni da gol. Poi nel secondo tempo è stato un grandissimo Verona, che ha qualcosa in più dalla cintola in su con Giovane e Orban che hanno un grandissimo futuro davanti a sé. Passata la tempesta abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a trovare il pareggio".

C'è un modulo che si adatta meglio alla rosa?

"Se avessi profondità della rosa si farebbero valutazioni diverse. Penso che questa squadra debba poter cercare di esaltare le proprie doti difensive, ma oggi non so dare una risposta. I moduli usati fino ad oggi penso siano quelli che la squadra può esprimere meglio".

Liteta?

"Lo avevo con me in Primavera, è del 2006 ma dimostra molti più anni. Dimostra la giusta calma e tranquillità per giocare dal primo minuto. Anche lui ha un grandissimo futuro davanti a sé. È uscito perché ha avuto un problema al quadricipite"

Su Felici?

"Questi ragazzi sono soggetti ad analisi dure, da parte mia non c'è mai stato un giudizio per distruggere il ragazzo, sono felice per lui e per il gol che ha fatto".

Sulle esclusioni a sorpresa di oggi?

"Giovedì alcuni giocatori che oggi hanno riposato potrebbero tornare in campo".

Zanetti ha detto che il Verona non ha rischiato praticamente nulla e che meritava di vincere.

"Io rispetto i colleghi, se Zanetti ha visto questo lo rispetto molto e non entro nei suoi giudizi. Io ho solo detto come ho visto io la partita".

La prestazione di Liteta ha influito quella di Prati? Su Gaetano?

"Prati su alcune scelte poteva fare meglio, le analizzeremo. Ha fatto una buona partita perché aveva un centrocampo esperto e di gamba. Liteta ha fatto come Adopo, sostituendolo, sia di gamba che di qualità. Quando è entrato Adopo magari Prati si è sentito più libero. Su Gaetano: è un ragazzo che in alcune partite deve giocare dal primo minuto. L'infortunio ha interrotto un po' il percorso che stava facendo. Mi auguro che ora riprenda come stavamo facendo".

Caprile un veronese doc che gioca così a Verona. Che ne pensa di lui?

"Partita dopo partita dimostra che è fra quelli che stanno facendo meglio. Parliamo di un leader, che ha fatto una super partita in quella che è casa sua, Verona. Il 2-2 è un risultato buono che ci porta alla gara con il Sassuolo".

A Borrelli è mancato solo il gol?

"Pronti via poteva segnare, peccato. Ma mette sempre in pratica quello che gli chiedo, non mi concentro sui gol. Ho visto un attaccante che ha fatto un ulteriore passo in avanti. Crediamo tantissimo in lui e ci permette di sostituire Belotti nella maniera migliore".

Ore 17.53, termina la conferenza stampa