Cagliari, Pisacane: "Gaetano in certe gare deve giocare titolare. Borrelli? Sostituisce Belotti al meglio"

Dopo il pareggio contro il Verona, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane si è concentrato sull'analisi della prestazione di alcuni singoli della sua rosa:

Liteta all'esordio dal primo minuto?

"Lo avevo con me in Primavera, è del 2006 ma dimostra molti più anni. Dimostra la giusta calma e tranquillità per giocare dal primo minuto. Anche lui ha un grandissimo futuro davanti a sé. È uscito perché ha avuto un problema al quadricipite"

Su Felici che pensa?

"Questi ragazzi sono soggetti ad analisi dure, da parte mia non c'è mai stato un giudizio per distruggere il ragazzo, sono felice per lui e per il gol che ha fatto".

Sulle esclusioni a sorpresa di oggi?

"Giovedì alcuni giocatori che oggi hanno riposato potrebbero tornare in campo".

La prestazione di Liteta ha influito su quella di Prati? Su Gaetano?

"Prati su alcune scelte poteva fare meglio, le analizzeremo. Ha fatto una buona partita perché aveva un centrocampo esperto e di gamba. Liteta ha fatto come Adopo, sostituendolo, sia di gamba che di qualità. Quando è entrato Adopo magari Prati si è sentito più libero. Su Gaetano: è un ragazzo che in alcune partite deve giocare dal primo minuto. L'infortunio ha interrotto un po' il percorso che stava facendo. Mi auguro che ora riprenda come stavamo facendo".

A Borrelli è mancato solo il gol?

"Pronti via poteva segnare, peccato. Ma mette sempre in pratica quello che gli chiedo, non mi concentro sui gol. Ho visto un attaccante che ha fatto un ulteriore passo in avanti. Crediamo tantissimo in lui e ci permette di sostituire Belotti nella maniera migliore".