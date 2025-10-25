Cagliari, i convocati di Pisacane per la trasferta a Verona: confermate due assenze
Alla vigilia della sfida al Bentegodi tra Hellas Verona e Cagliari, Fabio Pisacane ha diramato la lista dei 24 rossoblù che prenderanno parte al match. Non riesce a recuperare Yerry Mina, ancora assente, così come Deiola, sostituito dal giovane Liteta. Questa la lista completa:
Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno.
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Zappa, Zé Pedro, Obert.
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Prati, Rog, Cavuoti, Liteta, Folorunsho.
Attaccanti: Kilicsoy, Felici, Belotti, Borrelli, Pavoletti, S. Esposito.
