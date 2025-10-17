Cagliari, Pisacane elogia Kilicsoy: "Ciò che ha fatto in nazionale non stupisce. È un talento"

Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa alla due giorni da Cagliari-Bologna per parlare dei temi legati al match. Queste le parole del tecnico campano: “La sosta ha portato tante buone notizie: abbiamo recuperato Gaetano, Zappa, Pintus e Rodríguez. Mina, come ieri, si è allenato con noi, anche se ancora parzialmente con il gruppo. Tutto questo ci permetterà di avere più soluzioni. I Nazionali stanno tutti bene: hanno fatto delle buone prestazioni, sono ritornati alla base con tanto entusiasmo. Per noi è il segnale che il lavoro quotidiano paga. Siamo felici per Obert, che ha festeggiato il suo primo gol con la Nazionale maggiore, così come per Kilicsoy, che ha realizzato una rete di pregevole fattura con la sua Under 21. Luvumbo ha giocato due gare mettendo minuti nelle gambe”.

Un giudizio sui singoli della sua rosa?

“Kilicsoy è stato utilizzato in queste prime gare anche in momenti topici di match difficili, come quelli contro Fiorentina e Lecce. Quanto ha fatto in Nazionale non ci meraviglia, lo abbiamo scelto perché ha delle caratteristiche importanti, quel genere di gol è nelle sue corde. È un talento, ha solo 20 anni, va accompagnato in questo suo percorso di crescita e adattamento al campionato italiano, senza forzature e con giudizi equilibrati. Esposito? Vedo un calciatore che ha gran voglia di far bene, gli piace spaziare su tutti i fronti, vuole libertà di pensiero e giocata, è uno che ti permette di avere un gioco più corale. Soddisfa le mie richieste. Il gol? Ci è andato già molto vicino, il gol per un calciatore con le sue qualità è solo questione di tempo. Deve continuare a lavorare come sta facendo. Luperto ha ripreso ad allenarsi senza problemi, è un leader importante per noi, potrà essere della partita o dall’inizio o a gara in corso. Borrelli? Sono contento di come si sta allenando, ha segnato il suo primo gol in A, spero sia il primo di tanti con noi”.

