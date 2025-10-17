Atalanta, aperta la mostra "Come una seconda pelle": presenti oltre 400 maglie della Dea
Per i 118 anni dell'Atalanta, questa sera, dietro la Curva Sud, verrà svelata la statua dedicata alla storica vittoria dell'Europa League. Inoltre è stata aperta al pubblico la mostra "Come una seconda pelle", dedicata alle maglie storiche dell'Atalanta con oltre 400 pezzi da ammirare. Saranno presenti anche tantissimi ex giocatori che hanno fatto la storia della Dea oltre ad una rappresentanza della squadra attuale.
Tra le tante maglie esposte da segnalare anche la presenza della maglia ufficiale della finale di Supercoppa europea con il Real Madrid. Inoltre, è presente anche la maglia della vittoria in Coppa Italia del 1962/63 e la collezione Federico Pisani (calciatore scomparso nel 1997). In calce le immagini raccolte dalla redazione di TMW.