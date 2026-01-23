Cagliari, Pisacane esalta Palestra: "Se alza ancora la qualità diventerà incredibile"

Ha parlato anche di attualità il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Nella prima stagione alla guida di un club professionistico, l'allenatore ha già battuto Spalletti e Gasperini: "Con la Roma è stata di gioco e aggressione, con la Juve è stata diversa. Battere due maestri che hanno sempre dato un’identità forte alle loro squadre non mi fa sentire arrivato, ma mi aiuta a dire che il lavoro quotidiano sta andando nella direzione giusta".

Domani i suoi sono attesi dalla trasferta al Franchi contro la Fiorentina: "Perdere l’attenzione. Dobbiamo fare una gara impeccabile". Il diktati, però deve rimanere sempre uno: equilibrio. "Restare equilibrati ci permette di avere la possibilità di salvarci. Nella mia vita ho attraversato spesso le tempeste".

Infine, Pisacane ha espresso grandi parole per Marco Palestra: "Ha potenzialità ancora inespresse. Ha fatto tanto di istinto, se alza la qualità, diventerà incredibile".