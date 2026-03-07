Live TMW Cagliari, mister Pisacane: "Abbiamo fatto un match coraggioso"

Un sabato pomeriggio grigio per il Cagliari che, alla Unipol Domus, si deve arrendere al Como. La squadra di mister Fabio Pisacane non è riuscita a strappare i tre punti ai lariani, lasciando il terreno di gioco al triplice fischio con un risultato di 1-2. Al termine della partita il tecnico rossoblù ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Ore 17:20 A breve comincerà la conferenza stampa.

Ore 17:50 Inizia la conferenza stampa.

Mister cosa ci dice delle due ammonizioni per simulazione?

"Faccio un'eccezione oggi. Sicuramente ci condizioneranno parecchio, perché Esposito non ci sarà a Pisa. Ho sempre cercato di essere molto equilibrato nei giudizi, ma non posso non dire che spero ci sia una sterzata sulla questione. Sulla partita... devo fare i complimenti al Como, ma anche noi abbiamo tanti meriti perché abbiamo fatto un match di coraggio. Quando recupereremo qualche infortunato in più, saremo ancora più forti".

Questa è stata la migliore partita della vostra stagione? E Liteta, si è pentito di non averlo messo contro il Lecce?

"Io sono molto contento di Liteta e della crescita che sta avendo. Lui è arrivato un anno fa qua, da un paese completamente diverso e sta crescendo tantissimo. Secondo me lui ha un potenziale che ancora dobbiamo vedere, ma dobbiamo dargli tempo. Su come è andata la partita, senza dubbio abbiamo fatto una grande prestazione".

Era voluto avere il campo non in condizioni ottimali?

"No, sicuramente il campo non era un'arma tattica. Fabregas lo conosco e so che avrebbe voluto un manto erboso diverso, ma sicuramente non era una cosa voluta. Anche noi non eravamo più abituati a giocare alle 15, mentre il Como sì".

I tanti assenti ti stanno dando possibilità di trovare nuovi titolari?

"Io non ritengo mai le assenze come alibi. Sicuramente avere una rosa al completo aiuterebbe tanto. Ma sono contento dei giovani e di come stanno venendo su".

Ore 18 Termina la conferenza stampa.