Pisacane risponde alle accuse di Fabregas: "Il campo non bagnato non era un'arma tattica"

Mister Fabio Pisacane, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga col Como, ha risposto anche all'accusa di aver svantaggiato i suoi avversari non bagnando il campo di gioco e lasciando l'erba alta prima del match. Queste le sue dichiarazioni:

Era voluto avere il campo non in condizioni ottimali?

"No, sicuramente il campo non era un'arma tattica. Fabregas lo conosco e so che avrebbe voluto un manto erboso diverso, ma sicuramente non era una cosa voluta. Anche noi non eravamo più abituati a giocare alle 15, mentre il Como sì".

Lo sfogo di Cesc Fabregas

"Loro non hanno bagnato il campo, volevano massacrarci in contropiede, e invece... Oggi è stata la partita più difficile della stagione".

