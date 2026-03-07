Pisacane risponde alle accuse di Fabregas: "Il campo non bagnato non era un'arma tattica"
Mister Fabio Pisacane, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga col Como, ha risposto anche all'accusa di aver svantaggiato i suoi avversari non bagnando il campo di gioco e lasciando l'erba alta prima del match. Queste le sue dichiarazioni:
Era voluto avere il campo non in condizioni ottimali?
"No, sicuramente il campo non era un'arma tattica. Fabregas lo conosco e so che avrebbe voluto un manto erboso diverso, ma sicuramente non era una cosa voluta. Anche noi non eravamo più abituati a giocare alle 15, mentre il Como sì".
Lo sfogo di Cesc Fabregas
"Loro non hanno bagnato il campo, volevano massacrarci in contropiede, e invece... Oggi è stata la partita più difficile della stagione".
