Cagliari, Pisacane: "13 finali per la salvezza. Pavoletti lascia? Magari ci ripensa"

"Ci sono 13 partite fondamentali, vere e proprie finali che ci aiuteranno ad arrivare all’obiettivo. Abbiamo lavorato sui loro punti deboli rispettando i punti di forza. Occorrerà grandissima attenzione, è il classico match che si deciderà con i dettagli. Il piano gara è chiara, la lettura dei momenti fa la differenza e dobbiamo limitare la profondità di Cheddira. Sarebbe già un buon punto di partenza. Ci saranno tante partite nella partita, sta a noi farci trovare pronti. Pavoletti titolare? Professionista esemplare. Ha detto che forse questo sarà il suo ultimo anno, conoscendo Leo so che magari potrebbe cambiare idea e lo spero di tutto cuore. Darà il suo contributo nel rush finale, c’erano tutti i presupposti per premiarlo e per dare a lui la chance che meritava. E’ una guida per questi ragazzi, si toglierà ancora soddisfazioni con questa maglia”. Queste le parole del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ai microfoni di DAZN.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Lecce

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Pavoletti, S. Esposito. All. Pisacane.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil. All. Di Francesco.