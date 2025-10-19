Live TMW Cagliari, Pisacane: "Non commento le decisioni arbitrali. Non siamo stati bravi a concretizzare"

Un rientro dalla sosta Nazionali amaro per il Cagliari di mister Fabio Pisacane che, alla Unipol Domus, esce sconfitto 2-0 dal Bologna. Il cuore non è bastato ai rossoblù, che si sono visti sfilare via l'intera posta in palio. Al termine del match, proprio il tecnico dei sardi ha analizzato la prestazione dei suoi.

17:05 La conferenza stampa comincerà a breve.

17:30 Inizia la conferenza stampa.

Questa è una sconfitta che brucia. Cosa è mancato a questo Cagliari? E come sta Mina?

"Ci sono tante cose che vorrei dire, ma mi limito a dire che il Bologna ha fatto gol, noi non siamo invece stati bravi a concretizzare. Se devo fare un'analisi a 360 gradi, non siamo stati troppo precisi nelle ripartenze e abbiamo concesso forse qualcosina di troppo. Mina ha sentito un fastidio ma dice di essersi fermato in tempo".

Come ha visto Esposito?

"Noi abbiamo cercato di preparare la partita con l'idea che Esposito dovesse venire incontro per poterli attaccare alle spalle. Il suo atteggiamento è stato giusto e fino a quando lui avrà questo atteggiamento, io sarò felice. Ora dobbiamo concentrarci sulla preparazione della partita contro il Bologna, cercando di fare del nostro meglio sempre".

Ci spiega un po' le scelte fatte oggi?

"Il mio Cagliari dev'essere pronto a qualsiasi cambio, in modo da adattarsi al tipo di avversario che abbiamo di fronte. Poi cambiare credo che serva proprio per la dinamica della partita".

Cosa ne pensa dell'annullamento del gol di Felici? E come ha visto Kiliçsoy?

"Mi sono promesso che non avrei mai commentato le decisioni arbitrali e non lo farò. Kiliçsoy l'ho voluto mettere in campo anche per dargli fiducia dopo il gol con la Nazionale. Quando lo vedremo pronto, potrà anche giocare titolare".

17:40 Termina la conferenza stampa.