Cagliari, Pisacane: "Palestra ancora inespresso, può diventare qualcosa di incredibile"

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, analizza ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-1 sul campo della Fiorentina: "Sono contento per i ragazzi perché hanno portato avanti il piano gara dal primo minuto, la classifica dice che era uno scontro diretto ma la Fiorentina è una squadra di grande qualità. I ragazzi hanno saputo soffrire, in più ci abbiamo messo qualche giocata di pregevole fattura. Sappiamo qual è il nostro percorso, dobbiamo andare avanti su questa strada".

La strategia è stata ancora vincente...

"Quando abbiamo fatto anche il 50% e passa di possesso palla non vincendo mi devo calare nella realtà del campionato, dopo la sconfitta di Genova dicevate che era bugiarda ma quando perdi 3-0 non è mai bugiarda. La Fiorentina la vedo un pelino sotto alla Juve come organico, in estate è stata allestita per essere tra le prime 4. Non vogliamo essere presuntuosi, pensando di venire qua a fare un certo tipo di partita. Magari col Verona ci sarà un piano gara diverso, sono scelte soggettive ma bisogna capire cosa si ha tra le mani".

Cosa ci dice di Palestra?

"Sono felicissimo di parlare di Marcolino, soprattutto dopo una prestazione con assist e gol. Deve sentire i miei complimenti e i vostri, per cavalcare l'onda di entusiasmo. Marco ha un potenziale ancora inespresso, deve migliorare ancora l'aspetto cognitivo: può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio".