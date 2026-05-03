Live TMW Cagliari, Pisacane: "Per me è stato l'anno zero. Ci siamo presi dei rischi"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Cagliari nella trentacinquesima giornata della Serie A 2025/26 (0-0 il risultato finale), è intervenuto Fabio Pisacane. Il tecnico dei sardi ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

15.28 - Inizia la conferenza stampa di Fabio Pisacane.

Come giudica questo pareggio?

"Sicuramente quando si produce come fatto nel primo tempo resta dell'amaro in bocca. Ci è successo anche a Parma e Sassuolo, ma oggi mi porto a casa il bicchiere mezzo pieno della prestazione fatta nella ripresa. Per raggiungere l'obiettivo c'è bisogno di curare i dettagli: oggi siamo stati una delle squadre che ha fatto fare al Bologna uno degli xg più bassi in stagione".

Come sta Deiola?

"Deiola dice di essersi fermato in tempo, ma attenderemo gli esami strumentali".

Ha eguagliato i punti fatti da Leonardo Semplici, ma mancano ancora tre partite. Dove pensa di poter arrivare?

"È un percorso diverso, per me è stato un anno zero. Ci siamo presi dei rischi sia io puntando sui giovani sia la società scegliendo un allenatore con poca esperienza. Ho avuto delle difficoltà ma secondo me questi ragazzi hanno mostrato grandissimo carattere".

Cosa pensa dei complimenti di Italiano?

"Fatalità lo scorso anno io ho vinto la Coppa Italia Primavera con i colori rossoblù addosso e lui con gli stessi colori ha vinto la Coppa Italia dei grandi. I suoi complimenti mi riempiono d'orgoglio e gliel'ho detto personalmente".

Come mai la scelta di Dossena?

"Rodriguez ieri sera lamentava un fastidio al quadricipite, stamattina ho fatto un check e alla fine ho preferito Alberto perché si è sempre allenato da professionista serio in queste settimane e meritava di essere titolare".

Pensa di aver raggiunto la salvezza?

"La prestazione di oggi ci dà sensazioni positive per affrontare le prossime 3 gare, ma fin tanto che non ci sarà la matematica non penserò di aver raggiunto l'obiettivo".

15.36 - Termina la conferenza stampa di Fabio Pisacane.