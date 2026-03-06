Cagliari, Pisacane: "Spero che Palestra vada ai Mondiali. Folorunsho attaccante un'idea"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita con il Como, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato dell’exploit di Marco Palestra, in prestito dall’Atalanta e in odore di azzurro: “Mi auguro che riesca ad andare al Mondiale, sarebbe una vittoria per tutti e non solo del singolo. Credo che tutti gli abbiamo dato qualcosa per migliorare e crescere, grazie anche ad un ambiente sano. Dispiace solo che tra qualche mese lo dovremo salutare, ma lui si è innamorato di Cagliari".

Spazio poi a una considerazione su Michael Folorunsho: "Sicuramente è rientrato molto bene. Ad oggi ha una settimana in più sulle gambe e potrebbe partire dall'inizio domani. Potrebbe anche essere impiegato come attaccante dal primo minuto, è un dubbio che mi porterò fino all'ultimo".

La conferenza stampa di Pisacane.