Serie C, Giudice Sportivo: due turni al tecnico del Giugliano. Gli squalificati del Girone C
Attraverso i canali ufficiali della Lega Pro arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare del Girone C valide per la 30ª giornata di campionato.
ALLENATORI
Due turni sono stati comminati, a seguito del match contro il Monopoli, a Raffaele Di Napoli, tecnico del Giugliano "per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, in occasione di una revisione FVS, si avvicinava a circa tre metri dall’area di revisione e protestava nei suoi confronti per contestarne l’operato".
CALCIATORI
Una giornata di squalifica è stata inflitta a Quani di Catania, D'Amico del Foggia, Simonetto dell'Atalanta U23, Llano e Pezzella della Casertana, Gallo del Crotone e Villa della Salernitana.