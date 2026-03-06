Fantacalcio, 28ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 28ª giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta-Udinese)
A: Scamacca, Krstovic, Carnesecchi
B: Zappacosta, Bernasconi, Pasalic, Samardzic, Zalewski
C: Kolasinac, Scalvini,
D: Sulemana K.,Hien, Djimsiti, Bellanova, Kossounou, de Roon, Ahanor, Musah
E: Sportiello
BOLOGNA (Bologna-Verona)
A: Castro
B: Orsolini, Skorupski, Bernardeschi
C: Rowe, Cambiaghi, Odgaard, Lucumì
D: Zortea, Moro, Heggem, Ferguson, Ravaglia, Vitik, Dallinga, Sohm, Pobega, Joao Mario, Dominguez, De Silvestri, Lykogiannis
E: Ilic, Casale, Helland
CAGLIARI (Cagliari-Como)
A: Palestra
B:
C: Caprile
D: Idrissi, Obert, Rodriguez Ju. , Adopo, Sulemana I., Zappa, Ze Pedro, Esposito Se., Folorunsho, Dossena, Kilicsoy, Mina, Gaetano
E: Pavoletti, Ciocci, Sherri, Liteta, Albarracin, Raterink, Trepy
COMO (Cagliari-Como)
A: Paz
B: Douvikas
C: Da Cunha, Perrone, Rodriguez Je., Vojvoda, Butez, Ramon, Caqueret
D: Moreno, Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle, Sergi Roberto, Baturina, Diao
E: Tornqvist, Lahdo, Kuhn, Goldaniga, Van der Brempt, Morata
CREMONESE (Lecce-Cremonese)
A:
B:
C: Luperto, Vandeputte
D: Vardy, Bonazzoli, Thorsby, Barbieri, Floriani, Zerbin, Pezzella
E: Moumbagna, Folino, Sanabria, Grassi, Silvestri, Payero, Audero, Djuric, Bianchetti, Maleh, Ceccherini, Faye
FIORENTINA (Fiorentina-Parma)
A:
B:
C: Fagioli, Brescianini, Kean (in dubbio), Dodò, Mandragora, Gudmundsson
D: Harrison, Fabbian, Piccoli, Gosens Ranieri, Fortini, Pongracic, Fazzini, Ndour, Comuzzo, Christensen, De Gea,
E: Kouadio, Rugani
GENOA (Genoa-Roma)
A:
B:
C: Colombo, Malinovskyi
D: Ekhator, Amorim, Ekuban, Martin, Vitinha, Norton-Cuffy (in dubbio), Ellertsson, Vasquez, Frendrup, Bijlow, Messias
E: Sabelli, Vogliacco, Marcandalli, Onana, Masini, Otoa, Sommariva, Zatterstrom, Cornet, Leali, Ostigard, Cornet
HELLAS VERONA (Bologna-Hellas Verona)
A:
B:
C:
D: Bowie, Orban
E: Niasse, Slotsager, Cham, Oyegoke, Harroui, Nelsson, Edmundsson, Isaac, Suslov, Montipo, Akpa-Akpro, Bradaric, Frese, Mosquera, Gagliardini, Valentini, Sarr, Edmundsson, Montipò
INTER (Milan-Inter)
A: Dimarco, Zielinski
B: Thuram, Esposito P., Calhanoglu
C: Akanji, Sommer, Barella
D: Luis Henrique, Bonny, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Frattesi, Sucic
E: De Vrij, Acerbi, Darmian, Diouf
JUVENTUS (Juventus-Pisa)
A: McKennie, Yildiz
B: Conceicao, Kalulu
C: Boga, Perin, Di Gregorio, David, Thuram K,
D: Miretti, Kostic, Cambiaso, Kelly, Koopmeiners, Gatti
E: Adzic, Zhegrova, Openda, Cabal
LAZIO (Lazio-Sassuolo)
A:
B:
C: Taylor, Provedel, Zaccagni
D: Provstgaard, Marusic, Noslin, Cataldi, Cancellieri, Tavares, Dele-Bashiru, Dia, Romagnoli, Isaksen, Maldini, Gila, Pedro
E: Mandas, Przyborek, Patric, Ratkov, Belahyane
LECCE (Lecce-Cremonese)
A:
B:
C: Falcone, Banda, Gandelman, Coulibaly L.,
D: Gallo, Pierotti, Tiago Gabriel, Sottil, Cheddira, Siebert, Ramadani
E: Kouassi, Ndaba, Helgason, N'Dri, Sala A., Jean, Marchwinski, Fofana S., Ngom, Stulic, Veiga, Perez
MILAN (Milan-Inter)
A: Pulisic, Leao
B: Modric, Rabiot
C: Tomori, Saelemaekers, Maignan, Pavlovic
D: Ricci, Füllkrug, Fofana, Jashari, Nkunku
E: Odogu, Terracciano, Estupiñan, Athekame, De Winter
NAPOLI (Napoli-Torino)
A: Hojlund
B: Spinazzola,
C: Beukema, Allison Santos, Vergara, Milinkovic-Savic, Meret, Elmas, De Bruyne, Giovane, Lukaku,
D: Olivera, Buongiorno, Juan Jesus, Gilmour, Anguissa, Politano, Gutierrez
E: Mazzocchi
PARMA (Fiorentina-Parma)
A:
B:
C: Bernabè, Strefezza, Pellegrino, Valeri, Delprato,
D: Nicolussi Caviglia, Keita, Ordoñez, Sorensen, Oristanio, Valenti, Corvi, Troilo, Britschgi, Estevez, Suzuki
E: Cremaschi, Carboni F., Elphege, Ondrejka, Circati
PISA (Juventus-Pisa)
A:
B:
C:
D: Moreo
E: Hojholt, Bonfanti, Piccinini, Aebischer, Esteves, Semper, Calabresi, Caracciolo, Coppola F., Akinsanmiro, Meister, Cuadrado, Stojlkovic, Leris, Angori, Tourè, Tramoni, Bozhinov, Nicolas, Durosinmi, Iling-Junior, Loyola, Marin, Canestrelli, Albiol
ROMA (Genoa-Roma)
A: Malen
B: N'Dicka, Pisilli, Svilar
C: Celik, Mancini, Konè M., Cristante
D: Rensch, El Aynaoui, Ghilardi, Ziolkowski, Pellegrini Lo, Zaragoza, El Shaarawy, Venturino
E: Arena, Tsimikas, Gollini, Angelino, Vaz
SASSUOLO (Lazio-Sassuolo)
A:
B: Berardi
C: Konè I., Thorstvedt, Laurientè
D: Volpato, Doig, Lipani, Garcia, Muharemovic, Muric, Idzes
E: Iannoni, Moro, Vranckx, Turati, Coulibaly W., Skjellerup, Romagna, Pedro Felipe, Bakola, Nzola, Walukiewicz
TORINO (Napoli-Torino)
A:
B:
C: Simeone, Vlasic
D: Zapata, Maripan, Paleari, Prati, Gineitis, Casadei, Ismajli, Obrador, Adams
E: Pedersen, Tameze, Anjorin, Nije, Ebosse, Lazaro, Tchoca, Marianucci, Coco, Kulenovic, Biraghi, Nkounkou, Ilkhan
UDINESE (Atalanta.Udinese)
A:
B:
C: Zaniolo, Davis
D: Kabasele, Kamara, Kristensen, Okoye, Miller, Zemura, Mlacic, Bayo, Buksa, Ekklenkamp, Atta, Piotrowski
E: Gueye, Zarraga, Ehizibue, Padelli, Arizala, Karlstrom
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30