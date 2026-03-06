Catanzaro, Pompetti e il ritorno dopo il grave infortunio. Tutto nel doc “Rinascere dal dolore”
Durante l'amichevole precampionato dello scorso luglio contro il Napoli, Marco Pompetti, centrocampista del Catanzaro, subisce un grave infortunio a causa di un intervento scomposto di Luis Hasa.
Le sensazioni sono subito negative e il report medico del club calabrese non fa altro che confermarle:
"Il centrocampista Marco Pompetti, nel corso della gara amichevole contro il Napoli disputata ieri a Dimaro Folgarida (TN), ha riportato, in uno scontro di gioco, la frattura lievemente scomposta del terzo distale della tibia sinistra".
Da quel momento per il classe 2000 inizia un lungo percorso di recupero, concluso il 31 gennaio scorso, quando, a 16' dalla fine del match di Bolzano contro il Sudtirol, il ragazzo di Pescara torna nuovamente in campo.
Una stagione tutt'altro che canonica, quella vissuta da Pompetti, che le Aquile del Sud e lo stesso giocatore hanno voluto raccontare con un mini documentario dal titolo 'Rinascere dal dolore' pubblicato sul canale ufficiale del sodalizio calabrese.