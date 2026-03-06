Altra sfida scandinava per l'Italia: a Vicenza arriva la Danimarca. E non si può sbagliare

L'Italia tornerà in campo dopo la sconfitta contro la Svezia nella giornata di domani (ore 18.15) a Vicenza

A pochi giorni dall'amara sconfitta di Reggio Calabria contro la Svezia, l'Italia di Andrea Soncin si prepara a scendere in campo a Vicenza, domani alle ore 18:15 (diretta su Rai2) contro la Danimarca. Le scandinave nella prima uscita hanno vinto per 3-1 contro la Serbia e dunque sarà già una sorta di spareggio per restare pienamente in corsa per il primo posto che vale la qualificazione diretta al Mondiale del 2027. Una sfida dunque che le Azzurre non possono sbagliare per non sprecare quel doppio impegno casalingo che si sperava potesse portare almeno quattro punti in dote, e perché magari sei. Tre punti dopo le prime due gare è ora necessario per poi guardare ai prossimi impegni con fiducia e casomai puntare con forza a quella seconda piazza che vale comunque lo spareggio.

Se sul piano del gioco al Granillo si sono viste cose buone, soprattutto nel secondo tempo, quello che è mancato è stato il cinismo e la precisione negli ultimi trenta metri e quella solita frenesia che spesso caratterizza le nostre ragazze complicando il raggiungimento degli obiettivi. Oltre alla gestione dei minuti finali dunque il ct e il suo staff in settimana - e nei prossimi mesi ancora - dovranno trovare le soluzioni giuste per rendere più efficace il rendimento offensivo della Nazionale.

Intanto Vicenza si prepara ad accogliere le Azzurre per un grande pomeriggio di sport come ha spiegato anche il presidente del club della città Stefano Rosso che sarà sugli spalti per sostenere le Azzurre: “Siamo molto fieri e orgogliosi di ospitare un evento importante come questa nella nostra città, nella nostra casa, nel nostro stadio - ha dichiarato - da sempre siamo partner della Nazionale e abbiamo ospitato già diverse partite qui al Menti. Siamo particolarmente contenti di supportare il calcio femminile, un movimento in forte crescita e molto importante per lo sport che tutti noi amiamo”.