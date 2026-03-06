TMW Radio Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Troppa protezione nei confronti di Allegri?

"Non si può mai criticare Allegri che ti contestano subito. però gli si riconosce il buon lavoro fatto. Se dovesse vincere il Milan, per me comunque il campionato è finito. Non mi piace come gioca. A meno che non abbia una squadra buona, con campioni, attravers oil suo modo di giocare non ha chance di vincere il campionato".

Cosa dice su Milan-Inter?

"Se dovesse vincere il Milan, per me comunque il campionato è finito. Se vince l'Inter lo chiude ufficialmente".

Lazio, che ne pensa di quello che sta accadendo?

"C'è poco da dire. A tutto c'è un limite. Bisogna riconoscere a Lotito di aver preso la Lazio in una situazione drammatica e di averla risanata, di aver vinto quello che si poteva vincere, però continuo a dire che è arrivato il momento di mollare. Arriva un momento storico che devi mollare, perchè hai la gente contro. E' una frattura insanabile con la tifoseria. Si deve mettere la mano sul cuore e per il bene della Lazio cercare una via d'uscita".