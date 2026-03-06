TMW Radio Milan-Inter, un derby che vale uno Scudetto visto dagli opinionisti

Domenica scatta l'ora del derby Milan-Inter. E' l'ultima occasione per i rossoneri per riaprire il discorso Scudetto, per i nerazzurri invece la chance di chiuderlo definitivamente. Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Per me è favorita l'Inter, se vince il campionato è virtualmente chiuso. E' ancora lunga, la verità la sapremo a maggio comunque".

Mauro Milanese: "Decisiva? Secondo me no, anche perché di solito chi è dietro in classifica riesce a fare degli scherzi a chi è davanti in questi casi. All'andata del resto vinse il Milan e l'Inter sbagliò anche un rigore. Mi aspetto un riscatto da parte dei rossoneri, perché non hanno giocato sempre benissimo ma ora si stanno godendo comunque un'ottima classifica. Fra i protagonisti mi piace molto Pulisic".

Paolo De Paola: "Si può chiudere qui, ma spero che non sia così, per continuare a vedere il campionato con un certo interesse. L'Inter è favorita ma da osservatore spero nel Milan, per vedere un campionato vivo. Come protagonisti vedo Leao e Zielinski.

Simone Braglia: "Per me l'Inter ha già vinto. maignan può essere protagonista con le sue parate".

Massimo Orlando: "Se dovesse vincere il Milan, per me comunque il campionato è finito. Se vince l'Inter lo chiude ufficialmente. Protagonisti? Se dovesse giocare, direi Pulisic".