Il sogno quarto posto passa dal lago di Como? Per Fabregas restano solo scontri diretti in casa
Il quarto posto passerà dal lago di Como? Sembra una frase fatta, ma - calendario alla mano - potrebbe davvero essere così. Ad oggi la classifica di Serie A - oltre alle prime due posizioni occupate da Inter e Milan, distanziate di 10 punti in attesa del derby - vede il Napoli terzo a 53 punti, seguito dalla Roma quarta a 51. E le altre? La prima inseguitrice del quarto posto valevole per la qualificazione in Champions League è il Como guidato da Cesc Fabregas (48), già fin qui autore di un campionato ben al di sopra delle aspettative.
Anzi, i lariani sono ancora in corsa anche in Coppa Italia, dopo il pareggio nella semifinale di andata contro l'Inter, ma per il momento il focus è sulla partita di domani sul campo del Cagliari. Ad inseguire in classifica, infatti, c'è la Juventus di Spalletti (a -1) che deve provare ad aggredire un indispensabile quarto posto per la prossima stagione. Più arretrata, l'Atalanta a 45 punti.
Fattore Sinigaglia. Inevitabile dunque considerare gli scontri diretti - come spesso succede - decisivi in termini di volata finale. In questo senso, tornando alla domanda iniziale, un piccolo vantaggio (sulla carta, ci mancherebbe) il Como potrebbe averlo appunto dal calendario. La squadra di Fabregas giocherà infatti tutti gli sconti diretti che rimangono con le big di alta classifica tra le mura amiche: al Sinigaglia infatti arriveranno Roma, Inter e Napoli. Un possibile vantaggio in un finale di stagione che potrebbe regalare qualcosa di storico.
Il calendario del Como fino al termine della stagione:
Cagliari-Como
Como-Roma
Como-Pisa
Udinese-Como
Como-Inter
Sassuolo-Como
Inter-Como (Coppa Italia, semifinale di ritorno)
Genoa-Como
Como-Napoli
Verona-Como
Como-Parma
Cremonese-Como
