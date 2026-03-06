TMW Radio Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Troppa protezione nei confronti di Allegri?

"Ha fatto un buon lavoro, ma quest'anno non aveva coppe. Se facciamo il paragone con il Napoli di Conte, ha fatto la stessa cosa ma mi sarei aspettato qualcosa in più. Aveva le possibilità per poter essere più vicino all'Inter. Ha perso punti in partite fondamentali, vedi Pisa, Genoa, Parma e non solo. La rosa del Milan qualitativamente poteva essere all'altezza dell'Inter, per questo mi sarei aspettato qualcosa di più".

Cosa dice di Milan-Inter?

"Per me l'Inter ha già vinto. Protagonisti? Dico Maignan con le sue parate".

Lazio, che ne pensa di quello che sta accadendo?

"Mi stupisco come Sarri rimanga ancora dopo tutto questo. Una delegittimazione così è brutta".