Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense Muth
Brutta tegola per il Napoli Women in vista della ripresa del campionato nel prossimo fine settimana. La formazione partenopea infatti ha perso per il resto della stagione la centrocampista Natalie Muth, classe ‘98, autrice finora di due reti in 12 partite. La calciatrice infatti, come riporta il club, è stata operata per la ricostruzione del legamento crociato:
“Natalie Muth, centrocampista del Napoli Women, infortunatasi nell’ultima trasferta contro la Roma, è stata sottoposta a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e di sutura del menisco laterale del ginocchio destro.
L’operazione è stata eseguita dal prof. Ugo Camilleri presso la Clinica Santa Rita di Atripalda: a lui e a tutto lo staff sanitario vanno i ringraziamenti del club per la grande disponibilità e la professionalità dimostrate.
A Natalie i migliori auguri per un pronto recupero: tutta la famiglia Napoli Women è al tuo fianco”.
