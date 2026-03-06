Focus TMW Serie B, la classifica del ritorno: Südtirol outsider, Cesena in calo preoccupante

La zona playoff della Serie B è un groviglio di squadre racchiuse in soli 9 punti, tra il quinto e il nono posto della classifica generale. Ed è proprio la classifica del girone di ritorno a ridisegnare le gerarchie in questa fetta di campionato, rivelando chi sta crescendo e chi invece rischia di farsi risucchiare verso il basso.

Il Catanzaro quinto a 46 punti è la squadra più solida di questa fascia: costruito su un'identità difensiva chiara (32 gol subiti, il miglior ratio tra le inseguitrici al vertice), i calabresi nel ritorno hanno raccolto 15 punti in 9 gare con 4 vittorie. Il Modena sesto a 43 è invece la squadra più prolifica della zona con Ettore Gliozzi in doppia cifra (10 reti), anche se il rendimento nel ritorno è altalenante. La Juve Stabia settima a 40 punti è il paradosso del campionato: 13 pareggi in 28 gare, un record assoluto che racconta di una squadra che non perde mai ma fatica anche a vincere quando conta.

Il Cesena ottavo a 38 chiude la zona playoff, ma con una preoccupante flessione nel ritorno: appena 7 punti in 9 gare. Un andamento che rischia di costare carissimo. Soprattutto al tecnico Michele Mignani al centro di rumors circa il suo possibile esonero.

Il nome da tenere d'occhio, però, è quello del Sudtirol: nono a 37 punti in classifica generale, ma quarta forza del ritorno con 18 punti in 9 gare e soli 6 gol subiti. Gli altoatesini sono probabilmente la squadra che sta crescendo di più in questo momento, e con 10 giornate ancora da disputare potrebbero ancora inserirsi nella lotta per un posto ai playoff.