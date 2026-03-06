Focus TMW Serie B, la classifica del ritorno: Frosinone frena, il Palermo di Pohjanpalo lo tallona

A un solo punto di distanza, con dinamiche di forma completamente opposte nel girone di ritorno. Il duello tra Frosinone e Palermo per il terzo e quarto posto della Serie B è uno dei più affascinanti del campionato, e le cifre recenti lo rendono ancora più aperto di quanto la classifica generale non suggerisca.

Il Frosinone, terzo a 55 punti, ha costruito un campionato straordinario nei mesi autunnali: secondo miglior attacco del torneo con 52 reti all'attivo, appena 3 sconfitte in 28 gare. Eppure nel girone di ritorno qualcosa si è inceppato. I ciociari sono sesti nel parziale con 14 punti in 9 gare, frutto di 3 vittorie ma soprattutto di ben 5 pareggi. Troppi punti lasciati per strada nei momenti in cui avrebbe potuto allungare.

Ben diverso il trend del Palermo, quarto a 54 punti ma terza forza del ritorno con 20 punti in 9 gare (6 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta, saldo +11). A trascinare i rosanero è Joel Pohjanpalo, capocannoniere del campionato con 19 reti, un calciatore che in questa seconda parte di stagione ha alzato ulteriormente il proprio livello. Il Palermo ha tutto per sorpassare il Frosinone e mettere pressione alle prime due.

La distanza è minima, il momento è favorevole: il finale di stagione si preannuncia caldissimo.