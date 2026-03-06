Sassuolo, Ulisses Garcia: "Koné? Un top, ma lasci perdere il canto. Impressionato da Matic"

Ulisses Garcia, terzino arrivato a gennaio al Sassuolo dal Marsiglia, si è presentato ai microfoni del club e, tra i vari temi toccati, ha parlato di com'è nato il trasferimento: "E' nata da un colloqui avuto con il direttore sportivo che mi ha convinto. Poi ho guardato alcune partite e ho visto che la squadra gioca a calcio e hanno un grande tecnico, con molta esperienza come calciatore. Prima di venire ho parlato anche con Koné che mi ha detto belle cose. Tanti francesi in gruppo? E' molto bello, ci troviamo bene tra noi, mi hanno aiutato ad integrarmi".

Su Bakola: "E' un bravo ragazzo, forse a volte un po' timido. ma soprattutto è molto bravo a giocare a calcio, è un centrocampista box-to-box con grandi qualità tecniche e fisiche. Avrà una grande carriera. Koné? Sa segnare e fare assist ma l'importante è che lasci perdere il canto, non fa per lui (ride, ndr)".

Su Grosso: "Anche se si esprime molto di più in italiano, ogni tanto ci parla anche in francese. Compagni che più mi hanno sorpreso? Dico Matic, fa impressione vedere l'intensità che mette in allenamento a 37 anni".

Su una foto che ha con Berardi: "E' stata la prima cosa che gli ho fatto vedere quando sono arrivato a Sassuolo. Fu scattata durante la gara di qualificazione tra Svizzera e Italia, fortunatamente per noi quella partita Jorginho sbagliò il rigore e ci aiutò ad andare al Mondiale. Ho fatto qualche battuta cattivella a Domenico per questo… (ride, ndr). Lui è un professionista unico, da sempre il 100%. E poi in campo è sempre pericoloso".

