Juve, Spalletti: “Futuro? Del mio contratto ho già parlato con la società. Conta fare bene”

I dirigenti della Juventus non vedono un futuro senza Luciano Spalletti. Un attestato di stima a cui, in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Pisa, il tecnico bianconero risponde così: “La Juventus esiste da sempre per raggiungere gli obiettivi, i numeri dicono che non siamo dove vorremmo essere e questo lo dobbiamo avere a mente. Però poi vediamo quanto partecipano i nostri tifosi e ci sta arrivando forte l’attaccamento per questa maglia e per quello che stanno facendo i calciatori. Questa è la cosa più importante, quella che riesce a trascinarci. Noi abbiamo da giocare questo finale di campionato in cui ci giochiamo moltissimo. Ce lo dobbiamo dire, lo dobbiamo sapere: è dentro la responsabilità che si racconta chi siamo e quello che stiamo facendo.

Conta l’obiettivo, poi pensare al futuro ne parleremo, ora questa settimana. Però siamo legati a quello che è questo periodo, siamo legati a tutto, e poi ne parleremo di quello che sarà il mio futuro, il futuro della Juventus, con tutta tranquillità, senza pressione o stress. Conta quello che sta facendo la squadra, per tutti e per tutto. Conta la voglia che metterà la squadra, contano un po’ di risultati e conta quella che è la programmazione di un futuro.

Del mio contratto se n’è già parlato con la società. Siamo lì a cinque metri, ora ci siamo anche imposti di lasciare la porta aperta quando si passa. Anzi, ora andrò ad abitare nello stesso condominio di Comolli e Chiellini, così ci si incontra la mattina, per stare ancora insieme e parlare più volte. Però conta fare bene, non conta avere un contratto da esibire. Conta fare le partite in un certo modo e con una certa mentalità, percependo lo spazio che abbiamo ancora davanti. Bisogna percepire quello lì: di strada e di spazio ce n’è ancora, per andare a posizionarci e farci delle giocate. Dobbiamo essere bravi a sapere riconoscere lo spazio che abbiamo davanti”.

La conferenza stampa di Spalletti